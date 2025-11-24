２３日のフジテレビ「ボクらの時代」では、鈴木亜美、後藤真希、柏木由紀の３人がクロストークした。幼少期の話題になり、柏木が「家訓」を告白。グループ活動をする中で大きく支えられたという。柏木は「一人っ子だったんで、一人遊びばっかでした。みんなが流行りのモノも親の判断で違うと思ったら『よそはよそ、うちはうち』と言い聞かせられていて嫌だったんですけど」と苦笑いしつつ「それがだいぶ経って、グループに入