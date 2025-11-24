23日午後10時40分ごろ、茨城県坂東市幸田の廃プラスチックの加工工場で「炎と煙が見える」と近隣住民から119番があった。県警や地元消防によると、「大宇産業」坂東工場敷地内の建物3棟が全焼した。24日正午時点で火の勢いは弱まったが、消防による消火活動が続いている。けが人はいない。出火当時、工場は稼働していなかった。住み込みの中国籍の従業員男女2人がいたが、逃げて無事だった。工場敷地内にあった廃プラスチック