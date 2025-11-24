24日午前0時ごろ、札幌市白石区北郷6条の2階建て共同住宅から出火し、白石署によると男性1人の死亡が確認された。1、2階が燃え、2階の1室に住む60代男性と連絡が取れていない。署は遺体の身元や火元を調べている。現場はJR白石駅から北に約1.2キロの住宅街。