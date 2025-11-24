大相撲九州場所で初優勝を果たし、大関昇進を確実とした関脇安青錦（２１）＝安治川＝が栄冠から一夜明けた２４日、久留米市の部屋宿舎で会見を行った。本割で大関琴桜、優勝決定戦で横綱豊昇龍を連破した安青錦。２６日に臨時理事会が開かれ、大関昇進が確実となった。朝５時まで眠れなかったという安青錦。優勝を決めてから師匠の安治川親方（元関脇安美錦）と千秋楽パーティーで顔を合わせた際を「優勝して、一番報告した