ベトナムやタイでは、降り続く大雨によって各地で洪水や土砂崩れが発生し、多数の死傷者が出ています。ベトナムでは11月中旬から中部を中心に記録的な大雨となり、各地で洪水や土砂崩れが相次いでいます。地元メディアによると、これまでに少なくとも90人が死亡し、12人の行方がわからなくなっています。断続的な大雨で18万戸以上の建物が浸水したほか、道路の寸断など、多くの公共インフラが被害を受け、ベトナム政府は、被害額を