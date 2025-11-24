プロ野球・ロッテは24日、3巡目で指名した奧村頼人(らいと)投手と仮契約を結びました。背番号は「40」。契約金は5000万円、年俸は600万円（金額は推定）と明かされています。会見内では「ずっと自分の上の世代のプロ野球選手の方々に憧れて、NPBという舞台に夢を持って取り組んできた。次は自分が夢を与えられるような選手になりたいと思うので、そのような選手になれるように頑張っていきたい」と意気込んだ奧村投手。「しっかり1