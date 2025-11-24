タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が23日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。米国での誕生日旅行について話した。みちょぱは「今回の誕生日、ロサンゼルスとラスベガスに行ってきまして。最近海外は多いんですけど、いつもは海系とかに行っていたのを、街というかそっち系で迎えたというので、ロスとベガスね」と夫でタレントの大倉士門と自身の誕生日旅行として米国