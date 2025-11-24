歌舞伎俳優の四代目片岡亀蔵（本名・片岡二郎）さんが２４日、東京都足立区の知人宅で火災に巻き込まれて死亡した。警視庁によると、この日午前４時、足立区東伊興の工場併用住宅で、近隣住民から煙が出ていると１１９番通報があった。火はおよそ２時間後に消し止められた。亀蔵さんは病院に搬送されたが、午前５時７分、死亡が確認された。亀蔵さんは五代目片岡市蔵の次男として生まれ。兄は六代目片岡市蔵。１９６５年歌舞