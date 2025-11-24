バラエティ番組などでも活躍するボディビルダーでタレントの横川尚隆が２３日、Ｘを更新。「ＯｌｙｎｐｉａＡｍａｔｅｕｒＪａｐａｎ２０２５」（オリンピアアマチュア）で優勝したことを報告。驚きの肉体美に７００件を超えるコメントが殺到した。バラエティ番組ではおバカキャラで人気の横川が本気を出した。ＳＮＳで写真を公開すると「優勝しました。はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ」と投稿した。「応援