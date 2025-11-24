ワシントン条約の締約国会議が始まりました。ニホンウナギを含む全てのウナギを国際取引の規制対象にするかが議論されます。絶滅のおそれがある野生生物の国際的な取引を規制する「ワシントン条約」の締約国会議が、日本時間のきょう午後、ウズベキスタンで開幕しました。ウナギをめぐっては、ヨーロッパウナギがワシントン条約に基づきすでに国際取引の規制対象となっていますが、EUなどは他の全てのウナギを規制対象に加えるよう