［J２第37節］磐田 ２−２ 山形／11月23日／ヤマハスタジアム１−２のまま迎えた後半アディショナルタイム。時計はすでに90＋５分台に突入していた。山形がゴール前を固め、磐田のクロスを跳ね返し続ける耐久戦のような展開だ。もう何度目かというセカンドボールの回収から、井上潮音から右サイドでパスを受けた角昂志郎が弧を描くクロス。GK渋谷飛翔の頭上を越え、密集地帯のさらに奥へと届く。そこで待っていたのは、最前線