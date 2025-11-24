◇米女子ゴルフツアー最終戦CMEツアー選手権最終日（2025年11月23日米フロリダ州ティブロンGC＝6734ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、9位で出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が66と伸ばし、通算17アンダーで日本勢最高の5位に入った。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（22＝タイ）が68で回り、26アンダーで大会2連覇を達成。今季3勝目、ツアー通算7勝目で優勝賞金400万ドル（約6億2000万円