レイズなどで活躍し、ドジャースにも在籍した１２年サイヤング賞左腕のＤ・プライス氏が２３日（日本時間２４日）、ＭＬＢネットワークの番組に出演し、佐々木朗希投手（２４）に期待をかけた。０７年ドラフト全体１位でデビルレイズ（現レイズ）に指名された左腕は、０８年９月にメジャーデビュー。レギュラーシーズンは５試合で１先発と経験を積んだが、ポストシーズンでも才能を発揮。新人ながら守護神を任されるなど５試合