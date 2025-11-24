ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が２４日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサインした。（金額は推定）今季は７５試合の出場で打率２割２分８厘、２０本塁打４３打点。「昨年アメリカから帰ってきて、昨年と今年の前半はなかなか自分の中納得いくパフォーマンスができなくて。そういう状況のなかで自分の感覚をとりもどすことができたので後半は感覚通りの数字だったのかなと思います」と振り返った。