岡山シーガルズ 女子バレーボール・SVリーグ・岡山シーガルズは岡山市のシゲトーアリーナ岡山で群馬との2連戦に臨みました。 22日は0対3のストレート負けと悔しい結果に終わったシーガルズ。 今季ホーム初勝利へ、23日は大けがから復帰した佐伯亜魅加のアタックや粘りのバレーでフルセットに持ち込みます。 15点マッチの最終セット、10対10と粘り