２３日、巫峡・神女風景区の紅葉。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶11月24日】中国重慶市の巫山の巫峡・神女風景区では、初冬の山河が美しい景色を織り成している。２３日、巫峡・神女風景区の紅葉。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区の景色を楽しむ観光客。（重慶＝新華社記者／王全超）２３日、空から見た巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２３日、巫峡・神女風景区