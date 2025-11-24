ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が２４日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサイン。来季は３年契約の最終年を迎える。（金額は推定）筒香は今季を振り返って、「昨年帰ってきて、昨年、今年の前半はなかなかいい感覚もなく、いいパフォーマンスもできなかった。自分の感覚を取り戻すことができたので、感覚通りの数字だったと思う」と話した。また来季に向けては「リーグ優勝に向かって全力で行くとい