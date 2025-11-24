記録更新だ。ノーザンファーム生産馬が２４日の東京競馬で、１から８Ｒまで怒濤（どとう）の８連勝を飾った。これにより、２３年６月４日に同牧場が記録した「１日１場・同一生産牧場」による最多連勝記録（７連勝）を更新した。なお、これまでの“１日１場・最多勝記録”は、１９年１０月１９日の東京競馬場で記録された９勝（これもノーザンファーム生産馬によるもの）。９Ｒ以降も同牧場の有力馬が多数エントリーしており、