10月1日、純白のドレスにオールバック姿でイベント会場に登壇したのは女優の木村文乃だ。同日、開催されていたのは「日本メガネベストドレッサー賞2025」である。政界部門・石破茂元首相や、経済界部門・成田悠輔氏が受賞するなか、木村は芸能界部門で表彰された。木村のメガネコーデをスタイリストはこう評価する。「ジャケットはやや構築的なショルダーラインで、程よいフォーマル感と女性らしいしなやかさが共存しています