浦和レッズは24日、レイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍しているFW木原励(22)が今季限りで契約満了により退団することを発表した。浦和では1年目のAFCチャンピオンズリーグで1試合に出場した。木原は京都橘高からの高卒ルーキーで2022年に浦和に加入し、23年と24年はJ3のAC長野パルセイロへ育成型期限付き移籍した。ただ24年のJ3最終節で負傷し、JFLのレイラック滋賀へ育成型期限付き移籍した今季は7月に足首の手術をしてい