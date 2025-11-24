[11.24 J3第37節](花園)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3 川上竜DF 16 橋本陸DF 23 秋山拓也DF 37 堤奏一郎MF 8 芳賀日陽MF 25 武井成豪MF 27 澤崎凌大FW 10 久保吏久斗FW 19 増田隼司FW 51 西村真祈控えGK 31 菅原大道DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐MF 24 佐藤諒MF 33 禹相皓MF 41 野瀬龍世FW 9 島田拓海FW 20 堀越大蔵FW 39 望月想空監督藪田光教[高知ユナイテッドSC]先発GK 41 アルナウ