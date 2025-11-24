[11.24 J3第37節](ロートF)※14:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 3 澤田雄大DF 5 鈴木大誠DF 16 奥田雄大DF 40 吉村弦MF 14 中島賢星MF 23 岡田優希MF 25 神垣陸MF 41 森田凜FW 11 百田真登FW 17 田村翔太控えGK 99 遠藤雅己DF 6 中山雅斗DF 13 都並優太DF 22 生駒稀生MF 7 田村亮介MF 8 堀内颯人MF 10 山本宗太朗MF 20 國武勇斗FW 24 山本駿亮監督小田切道治[SC相模原]先発GK 46 バウ