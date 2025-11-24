元宝塚娘役スターで女優の星南のぞみ（32）が24日、自身のSNSを更新し、一般男性との結婚を発表した。星南は「いつも応援して下さる皆さまへ」とし直筆の報告文を掲載。「この度、11月22日にかねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と伝えた。新郎の肩に頭を乗せた自身のウエディングショットをアップし「お相手は、お料理上手な心優しい一般の方です」と紹介。「沢山の方に支えて頂き、ここまで来る事ができ