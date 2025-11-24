沖縄県企業局は、本島北部で導水管が破裂して漏水が発生した影響で、24日正午以降、沖縄本島のほぼ全域で断水する見込みだと発表しました。24日未明、沖縄本島北部で道路に埋設されている導水管が老朽化で破裂したため、沖縄県企業局は、名護市より南の市町村の全域、または一部で、24日正午以降に断水する見込みだと発表しました。ただ、別の浄水場から給水されている一部の自治体では、断水は起きないということです。企業局は導