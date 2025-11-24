プロ野球で5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクの優勝祝賀パレードで、声援に応える周東選手会長（手前右）ら＝24日午前、福岡市プロ野球で5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクの優勝祝賀パレードが24日、福岡市内で行われ、約2.3キロのコースに集まった約29万人のファンが声援を送った。小久保裕紀監督は「『おめでとう、ありがとう』という声をいただいて、本当に達成できて良かったと改めて実感が湧いた」と感慨に浸った。