12月5日に発売されるAKB48・小栗有以の初スタイルブック『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブックAB型の左利き』（宝島社）より、表紙が解禁された。【写真】『AB型の左利き』先行解禁カットAKB48のエース・小栗有以にとって初のフォト＆スタイルブックとなる本書。撮影ロケ地は大分県で、大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックなショットまで、ゆいゆいの魅力を余すところなく収録する。本書でしか見る