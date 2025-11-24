ポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（２５）と巨人・岡本和真内野手（２９）にマリナーズで?不要論?が飛び出している。マリナーズは両者ともに獲得に熱心と見られていたが、一塁手のジョシュ・ネイラーと５年の契約を結んだばかり。三塁手はスアレスがＦＡとなっており、ここにニーズがあるように見える。しかし、地元メディア「シアトルタイムス」は過去２シーズンに渡って２人を視察してきた