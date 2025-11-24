東京１１Ｒ・東京スポーツ杯２歳ステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝ゾロアストロ前走のサウジアラビアロイヤルカップ で３着だったモーリス産駒。スタートが遅く、スローペースに泣いた敗戦。ルメール騎手は「速い脚をつかえなかった。ジリジリだったね」と振り返った。不安定なゲートと、不器用な立ち回りで、３戦のキャリアを重ねたが、上がりは２、１、２位と末脚は確かだ。前走後は１１月５日にノーザンファーム天栄から帰