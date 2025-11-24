11月5日にカルビーアンテナショップ「カルビープラス東京駅店」で数量限定発売されたカルビーの代替海苔「のりやん」が、好評につき発売3日目の7日に完売し「のりやん」量産化へ弾みをつける成果を挙げた。量産化が実現されれば、海苔業界と共存して一大市場を形成する可能性が、11日実施した「のりやん」発案・開発者の工藤凜平さんへの取材で浮き彫りになった。工藤さんは「お客様から『見た目の味わいも本物の海苔のよう