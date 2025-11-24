俳優ブルース・ウィリス（70）が、脳の病気である前頭側頭型認知症（FTD）によって娘を認識できない状況にあるという。2022年に変性疾患のFTDと診断されたブルース、元妻で女優デミ・ムーア（63）との間にできた娘で歌手のルーマー・ウィリス（37）が自宅を訪ねても誰かわからないそうだ。 【写真】父ブルースを抱くルーマー思いは届いているのか… ルーマー