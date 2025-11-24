「たかとり城まつり」が２３日、奈良県高取町の土佐街道周辺であり、来年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公の豊臣秀長を演じる俳優の仲野太賀さんがトークショーをし、会場は大勢の観客で盛り上がった。秀長は大和郡山市にある郡山城主を務めており、奈良ゆかりの武将。高取城は秀長の家臣が城主だった。仲野さんは同町の壺阪寺にある秀長像を見に行ったことを話し、「背筋が伸びてパワーをもらった」と語った。ドラ