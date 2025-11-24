中国政府が日本産水産物の輸入を事実上停止したことを巡り、水産物を扱う日本企業およそ170社に影響が及ぶ可能性があることがわかりました。帝国データバンクによりますと、現在、中国向けに食品を輸出する日本企業は733社あり、このうち水産加工や販売を行う企業は172社あるということです。中国で人気のあるホタテやナマコなどを扱っていて、平均して売り上げのおよそ5割が中国向けだとしています。帝国データバンクは、「中国市