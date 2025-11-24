アメリカが示したウクライナの和平案をめぐり、両国の高官級協議が行われ、共同声明では将来の合意が「ウクライナの主権を守るものでなければならない」と強調しました。【映像】米ウ高官級協議ウクライナのイェルマーク大統領府長官は23日、スイスのジュネーブでアメリカのルビオ国務長官らと協議しました。「我々は著しい進展を遂げ、確実に前進している。近い将来、合理的な期間内に目標を達成できると、非常に楽観的に考え