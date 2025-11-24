オイシックスで、阪神からドラフト５位で指名された能登嵩都投手と、中日から育成１位で指名された牧野憲伸投手が２４日、新潟市内で「ドラフト指名を祝う会」に出席。新潟のファンで最後のイベントとなった。トークショーでは、ファンから大観衆の中でマウンドに立つことを問われた能登は「牧野さんは甲子園出てないですけど、僕は出てるので」と先輩にマウントをとり、会場は笑いに包まれた。また牧野は中日のレジェンド、