°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¡õ¶¶ËÜÍüºÚ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡© 11·î25Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢DMM TV¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤È¶¶ËÜÍüºÚ¡£°¤Éô¤ÏPopteen¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£Îø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÎ±³Ø¸å¤ËTikTok¤Ç¿Íµ¤