飯豊町によりますと、きょう午前１１時ごろ、飯豊町椿地内にある柿の木でクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】クマは柿の木を降りたり登ったりを繰り返し...飯豊町にクマ1頭出没一時、緊急銃猟による駆除も検討も行方不明に（山形） 現場は、西置賜行政組合消防署飯豊分署から南西におよそ２００ｍの場所です。 その後、クマは柿の木を降りたり登ったりを繰り返し町は一時、緊急銃猟による駆除も検討しましたが、現在、