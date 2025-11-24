ロッテは24日、今季米大リーグ、ロイヤルズでプレーしたサム・ロング投手（30）＝185センチ、83キロ、左投げ左打ち＝を獲得したと発表した。メジャー通算162試合で8勝11敗、防御率4.65。球団を通じ「チームの勝利に貢献できるよう、毎日ベストを尽くす覚悟です」とコメントした。