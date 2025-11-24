（資料写真）２４日午前５時２５分ごろ、横浜市中区のＪＲ根岸線桜木町駅で、田端発大船行きの普通電車が人とぶつかった恐れがあるとして停車した。神奈川県警伊勢佐木署によると、男性がホームから線路側に落ちたが、電車とは接触せず、けがはなかった。ＪＲ東日本によると、京浜東北・根岸線は全線で一時運転を見合わせ、１１本が運休、１９本が最大約１時間５２分遅れ、約７千人に影響した。