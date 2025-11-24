4WD＋ターボエンジンで余裕の走りへスバルは2025年10月16日、コンパクトSUV「REX（レックス）」の4WDモデルを発表しました。ターボ＋4WDを搭載したスバル「レックス」登場！レックスの初代モデルは1972年7月にデビューし、1992年まで3代にわたり軽ハッチバックとして生産されました。【画像】超カッコいい！ これが新「“四駆”SUV」です！（66枚）現行モデルは2022年11月11日に発表・発売された4代目で、スバルが「日常から