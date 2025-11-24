【モデルプレス＝2025/11/24】お笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるが11月21日までに、自身のInstagramを更新。現在と3年前の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】M-1ファイナリスト芸人「劇的に痩せた」3年前との比較画像が話題◆東京ホテイソン・たける「劇的に痩せた」比較写真公開たけるは「フルマラソン 3年前5時間55分 現在3時間52分 劇的に痩せた」とつづり、2022年に出場した岡山マラソンの際の自身の姿と、2025年11