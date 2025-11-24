【モデルプレス＝2025/11/24】HANA（ハナ）のMOMOKA（モモカ）が24日、東京ビックサイトにて行われた「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に出席。メンバーのネイル事情を明かした。【写真】HANAメンバー、4.5時間かけた豪華ギラギラネイル◆MOMOKA、4.5時間かけたネイルで登場授賞式後の囲み取材で、勝負ネイルを聞かれたMOMOKAは、「舞台に立つときにマイクを持つんですけど、その時に見えるのが可愛いので目立つようにもしてますし