中日の尾田剛樹外野手が２４日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２０万円増の年俸８５０万円でサインした（金額は推定）。２年目の今季は、主に代走として２８試合に出場した。ここまで２年間で１６打数０安打と、プロ初安打はまたもお預けとなったが、自己最多の５盗塁をマーク。「１軍で悔しい思いをした。来季は守備走塁に磨きをかけて、また１軍の舞台でやり返せるように頑張りたい」と振り返った。