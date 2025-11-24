１１月２４日の東京７Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１４頭立て）は、３番人気のカフェラバー（牝、美浦・和田正一郎厩舎、父モーリス）が、デビュー戦を白星で飾った。１２年の牝馬３冠など国内外のＧ１・７勝を上げたジェンティルドンナを祖母に持つ血統馬。勝ち時計は１分２２秒８（良）。スタートはひと息だったが、すぐに追い上げて好位５番手へ。手応え良く直線を向くと、外から鋭く脚を伸ばして、２着のペアレンツ