高松空港 高松空港フォトコンテスト2025の表彰式と航空写真家・ルーク・オザワさんの講演会が12月13日、さぬきこどもの国・こども劇場（高松市）で開かれます。入場無料。講演会の定員は先着100人。 フォトコンテストは「高松空港の四季」をテーマに全国から写真を募集しました。ルーク・オザワさんらが厳正に審査し、受賞作品を決定しました。 ルーク・オザワさんは旅行・航空雑誌の取材などで