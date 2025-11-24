主人公・ゆかこの息子・こうたは小学校1年生になりたて。明るく良い子に育っていました。そんなこうたにできた新しいお友達は、かなり厄介そうな子で…。息子が留守の時にやってきたともやくんの姿を見て、ゆかこの中にさらなる疑念が広がります。「常識知らずな親子」第3話をごらんください。 午後から息子と公園で遊ぶ約束だったのに、時間前に家にやってきたお友達。主人公・ゆかこはやんわりと帰そうとしますが、彼の様子と