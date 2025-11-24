G20首脳会議は次の議長国アメリカが欠席する中、開幕直後に首脳宣言を採択したほか、議長国の引き継ぎもされないままに閉幕しました。【映像】G20首脳会議 閉幕「以上で首脳会議は閉幕です」（南アフリカ・ラマポーザ大統領）議長国・南アフリカのラマポーザ大統領は、閉会のあいさつで首脳宣言に触れ「多国間の協力を改めて確認するものだ」と強調しました。南アフリカで白人が迫害されているとして、会議を欠席したアメリ