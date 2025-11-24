オードリーの若林正恭が２２日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演した。番組冒頭、冬になって街に増えてきたイルミネーションについて触れ、「ニッポン放送の前も、有名なんでしょ？あそこのイルミネーションって」と話題を振った若林。相方の春日俊彰が「入ってくるところが有名でしょ？晴海通り？ずっと先の東京駅の方までいっているよね」という相づちをすると「（車で）車道を左折し