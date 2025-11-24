ソフトバンクの優勝祝賀パレードが24日、福岡市内で行われ、ルーフオープンカーに乗り込んだ孫正義球団オーナーや王貞治球団会長、選手らが沿道に詰めかけたファン約29万人（実行委員会発表）から祝福の言葉を送られた。沿道に人、人、人…2年連続のVパレード【動画】はこちら城島健司CBOや松本裕樹投手とともにルーフオープンカーに乗り込んだ王会長は「風が冷たかったけど、ファンの方の思いというかね。それ（熱）がすご