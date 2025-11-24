ソフトバンクの上沢直之投手が、移籍後初めての優勝祝賀パレードに参加した。24日は、優勝祝賀パレードが福岡市内中心部で行われた。沿道に人、人、人…2年連続のVパレード【動画】はこちらオープンカーに乗車した上沢。沿道に詰めかけた約29万人（実行委員会発表）のファンから声援を受け、「本当にたくさんの福岡のホークスファンの方が集まっていただいて本当にうれしかったです。福岡の街にホークスファンって根付いてる