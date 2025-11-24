＜ダンロップフェニックス最終日◇23日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終日は、単独トップで出た40歳・塚田よおすけが4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル13アンダーで2位に5打差をつける圧倒的なゴルフで、2016年「日本ゴルフツアー選手権」以来の2勝目をつかんだ。〈写真〉松山英樹の最新スイングクラブを高く上げて飛距離アップしている!?9年前の初勝利は17番